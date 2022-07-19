مبعوث روسيا للشرق الأوسط: "أوبك+" هى المعنية بمناقشة التغييرات فى إنتاج النفط

موسكو (أ ش أ)

قال مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، أن التغييرات فى إنتاج النفط تجرى مناقشتها داخل مجموعة "أوبك+".

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن مراجعة أحجام الإنتاج بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، ذكر بوجدانوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه "سيكون هناك اجتماع ، حتى الآن لم يتم تسلم طلب من شركائنا العرب، ولم ينجح بايدن والأمريكيون، هذه قوانين السوق تتم مناقشتها داخل مجموعة (أوبك+)".

وكان مستشار أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، آموس هولشتاين، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتقد أن دول "أوبك" لديها فرصة لزيادة إنتاج النفط، لافتا إلى أن اشنطن تتوقع منهم اتخاذ خطوات جديدة في هذا الاتجاه في الأسابيع المقبلة.

وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، إن "روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا، وفي النهاية سيعم هناك السلام بالشروط الروسية، وليس بشروط أوروبا والولايات المتحدة".