الرعاية الصحية تطلق مؤتمر علاج تكلسات الشرايين التاجية للقلب بالقسطرة دون جراحة

كتب وليد عبد السلام

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤتمر علاج تكلسات الشرايين التاجية للقلب والمشاكل المعقدة، عن طريق القسطرة (دون تدخل جراحي)، وذلك يوم الأربعاء القادم 6 يوليو 2022، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المؤتمر يتضمن عقد ورشة عمل حول كيفية علاج المشاكل المعقدة وتكلسات الشرايين التاجية للقلب عن طريق القسطرة.

وأضافت الهيئة، أن ورشة العمل تستهدف تدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء على التعامل مع مشاكل تكلسات الشرايين التاجية وعلاجها عن طريق القسطرة (دون تدخل جراحي)، وخاصة لعلاج المرضى ذوي الخطورة العالية، لافتة إلى أن العلاج بالقسطرة تكنولوجيا جديدة رائدة لعلاج مشاكل العمليات المعقدة والتكلسات للشرايين التاجية، بطريقة أكثر أمانًا على حياة المريض وتساعده على سرعة الشفاء والعودة إلى حياته الطبيعية.

وتابعت، أن المؤتمر يتضمن إلقاء عدد من المحاضرات العلمية حول أهمية علاج تكلسات الشرايين التاجية عن طريق القسطرة، بما يتيح لمقدمي الخدمة الصحية من الأطباء التعرف والإطلاع على التقنيات العلاجية الحديثة بهذا المجال الطبي، وذلك بالإضافة التدريب العملي لكيفية استخدام هذه التقنيات، إضافة إلى نقل بث مباشر وحيَّ من داخل غرفة عمليات القسطرة بمجمع الإسماعيلية الطبي أثناء إجراء عدد من العمليات لعلاج مرضى تكلسات الشرايين التاجية عن طريق القسطرة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لمقدمي الخدمة الصحية من أجل رفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم في المجالات التخصصية الطبية المختلفة، ومنها علاج أمراض القلب عن طريق القساطر القلبية، مشيرًا إلى أن التعليم الطبي المستمر ركيزة أساسية لاستمرارية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات وتحسين جودتها ومطابقتها للمعايير العالمية.

ولفت، إلى أن التدريب والتعليم الطبي المستمر يتماشى مع رؤية الهيئة المتمثلة في بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، وذلك في إطار الاستفادة من كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي لجميع العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، للوصول إلى توفير خدمة طبية بمستوى عالمي، تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.