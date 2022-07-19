كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على توفير سيولة العملات الأجنبية

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اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ إجراءات توفير السيولة المالية للعملات الأجنبية عند الضرورة، في إطار جهود التعاون في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.

وأعربت سول - حسبما ذكر بيان لوزارة المالية الكورية الجنوبية نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - عن نيتها للانضمام إلى تحديد سقف مقترح لأسعار النفط الروسي، بعد أن أجرى وزير المالية الكوري الجنوبي، تشو كيونغ-هو، ووزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، محادثات في سول لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية والثنائية.

وقال تشو إن أوضاع سيولة العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية لا تزال مستقرة حاليًا، لكن الحكومة تعتزم إعادة ضبط خطتها للطوارئ لتحسين معالجتها للأوضاع الاقتصادية الطارئة.

وأعربت يلين عن تقديرها لكوريا الجنوبية لإبداء نيتها للانضمام إلى مقترح فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية الانضمام إلى مقترح فرض سقف لأسعار النفط الروسي، في محاولة للمساعدة في تخفيف ارتفاع أسعار الطاقة ومنع روسيا من تمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا من عائدات صادرات النفط.

وأشار وزير المالية الكوري الجنوبي إلى ضرورة وضع مخطط فعّال لذلك الحد الأقصى للمساعدة في تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية وتخفيف الضغوط التضخمية.

واتفق الوزيران على الحاجة إلى تعميق التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات بين البلدين، وسط تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتوجهات تشديد السياسات النقدية عالميًا.

وازدادت التقلبات في السوق المالية، حيث زاد الطلب على الدولار بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي القوي للسياسات النقدية. وانخفضت قيمة عملة الوون بأكثر من 9% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام.