قطاع المعاهد الأزهرية يبدأ تنفيذ مسابقة نحلة التهجى

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الازهرية ، انطلاق أولى الاجتماعات التمهيدية، والتحضيرية لمسابقة الأزهر القومية للتهجي، والتي ستُعقد للمرة الأولى في مصر بشكل رسمي، وذلك في كل المراحل التعليمية في اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد، أنه تمت مخاطبة المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة RELO بشأن التعاون في تنفيذ فعاليات المسابقة ورحب المكتب بذلك، وتم الاستعانة ببيتر سوكولويسكي

وصرح الشيخ أيمن عبدالغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم والمشرف العام على اللجنة العليا لإدارة المشروع بأنه قد تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على وضع جدول للاجتماعات التمهيدية لعمل خطه تنفيذ المسابقة، وإعداد قاموس الكلمات الخاص بها، ووضع خطة للمنسقين بكل محافظة.

حضر الاجتماع كل من موجهي عموم اللغة الإنجليزية بكل محافظات الجمهورية، والمدربين المشرفين، ومعدي قوائم الكلمات الخاصة بالمسابقة.

وأدار اللقاء هنا سودان منسق المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية بالقاهرة، والدكتور إسماعيل الشربيني مستشار اللغه الانجليزية، و بيتر سوكولويسكي أحد محررين قاموس ويبستر الأمريكي، وأحد أعضاء مسابقة نحلة الهجاء بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعرض بيتر سوكو لويسكي في الاجتماع خبراته في تنفيذ مسابقة نحلة التهجي بالولايات المتحدة الأمريكية وبالمكسيك وبمعظم دول العالم وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد في مصر بشكل رسمي.

ومن المنتظر عقد عشرة اجتماعات تمهيدية طبقًا للجدول الموضوع لذلك بداية من اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق فعاليات المسابقة بكل المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في العام الدراسي الأكاديمي المقبل.