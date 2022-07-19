فرنسا تعلن احتراق أكثر من 67 ألف فدان من غابات الصنوبر فى منطقة جيروند

كتب أحمد عرفة

أعلنت فرنسا عن احتراق أكثر من 27 ألف هكتار "ما يوازى 67.5 ألف فدان" من غابات الصنوبر في منطقة جيروند ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

كما أعلنت السلطات الفرنسية إجلاء أكثر من 32 ألف شخص خلال أسبوع جراء حرائق الغابات.

و تدمر موجة الحر التى تضرب أوروبا منذ أيام بسبب كتلة من الهواء الدافئ من الصحراء والتى اتجهت بالفعل إلى فرنسا والمملكة المتحدة وتسببت فى أضرار بالغة من حرائق ووفيات فى البرتغال وإسبانيا.

ولكن كما لو لم يكن هذا كافيا لأوروبا، فقد انضم الجفاف إلى موجة الحر الشديدة والحرائق التى تتعرض لها القارة العجوز ، ودمر المحاصيل بينما لا يزال ملايين الأطنان من الحبوب غير قادرة على مغادرة أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ، مما أثار مخاوف بشأن التهديد الذى يواجه الامدادات الغذائية فى العالم.