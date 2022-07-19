غلق وتشميع وإزالة 28 حالة إشغال ومخالفة بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

نفذت إدارة الإشغالات والتعديات في جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بإشراف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، وبالتنسيق والاشتراك مع إدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الأحياء السكنية وإدارة الحركة والمعدات، عدد من قرارات الغلق والتشميع والإزالة لعدد من المخالفات، حيث تم تنفيذ 28 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات أمام محلات تجارية في مركز المدينة في المنطقة الخدمية المركزية، فيما تم رفع وإزالة كافة إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية وكافة الطرق الرئيسية بالمدينة.



كما جرى ضبط اثنين من الدراجات البخارية (تروسيكل) لباعة جائلين على الطرق الرئيسية أمام منطقة الأردنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وسط تأكيد على استمرار المتابعة بكافة الأحياء على مستوى المدينة لرصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون.



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملات



جانب من الحملات