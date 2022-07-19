ضياء رشوان: نرحب بمشاركة كل من خرج بعفو رئاسي فى جلسات الحوار الوطنى

كتب أحمد عرفة وإبراهيم حسان - تصوير : خالد كامل

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سيمد كل الصحفيين الأجانب بالمعلومات ومترجمة، أما فيما يخص كل من خرج من السجن بعفو رئاسي فهو مرحب به للمشاركة في الحوار الوطنى، قائلا: "كل من خرج من السجن بعفو رئاسي شخص نشط وقراره ملكه، وإذا ما تلقينا من أي زميل يرغب في المساهمة كأي مواطن في الحوار الوطني له الحق الكبير وسنحتفي به احتفاء كبير".

أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الحوار الوطني ليس رسالة حتى تصل للناس، ولكن من شأنه إنجاز شيئا إيجابيا لمصر، متابعا: "ليس لدينا صلاحية في إجراء تعديلات وزارية، لأن لا يغير الحكومة إلا الإقالة أو الاستقالة أو سحب الثقة".

وتابع ضياء رشوان: "لن يستبعد أو يمنع أي يعزل أي متخصص عنده رأي بالحوار الوطني، لأنه سيفيد البلد، وبالتالي تقديم سوء النية أمر ليس مريح".