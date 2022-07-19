اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:19 م
أكرم القصاص
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ضبط 362 حالة إشغال وتحرير 95 محضرا فى حملات مكبرة بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:12 م
ضبط 362 حالة إشغال وتحرير 95 محضرا فى حملات مكبرة بالإسكندرية.. صور رفع اشغالات - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وإزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين
 
ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة على مستوى الأحياء.
 
وأسفرت الحملات خلال الأربع والعشرون ساعة الماضية عن التحفظ على عدد 362 حالة إشغال متنوع ، بالإضافة إلى تحرير 95 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية، بنحو 115 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بتطبيق المواعيد الصيفية 
 
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الاشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.
 
ضبط 362 حالة اشغال وتحرير 95 محضر فى حملات مكبرة بالإسكندرية (1)
 

 

ضبط 362 حالة اشغال وتحرير 95 محضر فى حملات مكبرة بالإسكندرية (2)
 

 

ضبط 362 حالة اشغال وتحرير 95 محضر فى حملات مكبرة بالإسكندرية (3)
 

 


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