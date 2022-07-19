اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:23 م
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ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:11 م
ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين. 
 
وفى هذا السياق  قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينيه على الأسواق بمركزى كوم حمادة و بدر .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط 2000 لتر سولار داخل احد العهد الباطنية الغير مرخصة  لبيعها  فى السوق السوداء بالبحيرة، وكذلك ضبط 10 محلات مختلفه الأنشطة غير معلنه عن أسعار بيع السلع .
 
وأسفرت الحملة اأيضا عن  ضبط كميات كبيره من عسل النحل مجهولة المصدر، وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتحرير 5 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي . 
 
 
 

 


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