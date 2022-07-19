اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:15 م
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شخص يطعن طليقته بسلاح أبيض بعد انفصالهما فى بورسعيد

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:48 م
شخص يطعن طليقته بسلاح أبيض بعد انفصالهما فى بورسعيد كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد، بوصول إحدى السيدات (ممرضة – مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجرح طعنى، وتم إسعافها واستقرار حالتها الصحية.  
 
بالانتقال وسؤال المصابة، اتهمت ("طليقها" عاطل – له معلومات جناية - مقيم بدائرة القسم)، بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسلاح أبيض حال سيرها بدائرة القسم عقب انتهاء عملها، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما على إثر طلاقهما. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بورسعيد

يطعن طليقته

اخبار الحوادث

يطعن طليقته بسلاح



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