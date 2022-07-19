سلطة الطيران المدنى تقرر استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر اعتباراً من غدٍ الأربعاء

كتب أحمد مصطفى

قررت سلطة الطيران المدنى المصري، استئناف رحلات البالون الطائر بمدينة الأقصر، إعتبارا من صباح غد الأربعاء 20 يوليو، بعد أن تم تعليق الرحلات لمدة يوم واحد فقط، إثر واقعة إنحراف بالون طائر صباح أمس، الأثنين، والتلامس مع بالون آخر كان على متنه 28 راكباً، وصلوا جميعا بسلام، وأمان بعد هبوط البالون إلى الأرض.

وعلى إثر هذه الواقعة اتخذت سلطة الطيران المدني المصرى، قرارا بتعليق نشاط البالون الطائر في الأقصر مؤقتاً لحين إشعار آخر، حيث تم إيفاد لجنة مختصة من مفتشي السلامة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى للتحقيق في الواقعة.

وقامت اللجنة بمجرد وصولها بمراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع البالون الطائر، والتأكد من سلامة جميع الإجراءات وكذلك سلامة جميع ركاب البالون محل الواقعة وعدم وجود أي شكاوي للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق حيث أشادوا بالإجراءات التي تمت فى أثناء عملية الهبوط الاضطراري ..

وبناء على ذلك فقد اتخذت سلطة الطيران المدنى قرارها باستئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر مع استمرار تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة لحين استكمال التحقيقات .