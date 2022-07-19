سفير مصر لدى صريبا: زيارة الرئيس السيسي تاريخية والأولى من نوعها

أحمد عبد الرحمن

أكد السفير باسل صلاح سفير مصر لدى صريبا، أن زيارة الرئيس السيسي تاريخية والأولى من نوعها، كأول رئيس مصري يزور صربيا منذ 35 عاما، موضحا أن الجانب الصربي أعد مراسم الاستقبال الرسمية شهدت 6 طائرات حربية طراز ميج للطائرة الرئاسية إلى حين هبوطها، واستقبال الرئيس الصربي للرئيس في المطار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة سي بي سي، مع الإعلامية ندى رضا، أن المباحثات غدا ستشهد مراسم التشريف بالترحيب بالرئيس بإطلاق 10 طلقات مدفعية، ورفع علم مصر بجميع شوارع العاصمة الصربية، بالإضافة إلى القصر الرئاسي، وجميع المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن الجانبين سيركزان خلال المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لافتا إلى أن هناك فرص، واعدة للاستثمار للجانبين كل لدى الأخر، وتشمل المباحثات عقد مجلس رجال الأعمال بحضور 80 رجل أعمال من الجانبين.

وذكر سفير مصر لدى صريبا، أن الرئيس الصربي ينظر بإعجاب شديد للمشروعات والتنمية في مصر.