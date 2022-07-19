اليوم السابع
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سفير مصر بألمانيا: زيارة الرئيس السيسى لبرلين ناجحة بكل المقاييس

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:11 م
سفير مصر بألمانيا: زيارة الرئيس السيسى لبرلين ناجحة بكل المقاييس الرئيس السيسي والمستشار الالماني
أحمد عبد الرحمن

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قال السفير خالد جلال السفير المصري في ألمانيا، إن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا كانت ناجحة بكل المقاييس، موضحا أنها كانت زيارة مكثفة ومفيدة للغاية، في أكثر من ناحية، وفرصة لقيادات البلدين ليلتقوا لأول مرة منذ تشكيل الحكومة الألمانية. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المناقشات كانت ثرية جدا، حول دور مصر وإسهامها في الاستقرار في المنطقة، موضحا أنه كان هناك فرصة لمناقشة التطورات الدولية وتبادل وجهات النظر حيال الأزمة الأوكرانية وتداعيات الحرب بأوكرانيا على النظام السياسي والاقتصادي الدولي.
 
وأوضح السفير المصري في ألمانيا، أن الرئيس السيسي عبر خلال كلمته بمؤتمر "بطرسبيرج"، عن تطلعات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. 

المانيا

زياره

الرئيس السيسي

مؤتمر بطرسبيرج



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