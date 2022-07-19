رويترز: الاتحاد الأوروبى سيخفف العقوبات على بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء

وكالات

قالت وكالة "رويترز" إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تخفيف العقوبات على على بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء.

وكان قد أكد مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى تييري بريتون، أن الاتحاد الأوروبي أصبح حاليا يعاني بسبب الإمدادات لأوكرانيا، من نقص في أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى أن هذا النقص يشمل بشكل أساسي القذائف، والمدفعية الثقيلة والخفيفة، ومنظومات الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات، وكذلك المركبات المدرعة والدبابات، ويجعل هذا النقص في مخزونات الأسلحة، الاتحاد الأوروبى عرضة للخطر.

وأضاف مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مشتريات الأسلحة المشتركة من قبل دول الاتحاد الأوروبي مقابل 500 مليون يورو على مدى العامين المقبلين:استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا ودعمتها بالسلاح. لكن إمداد أوكرانيا بالسلاح استنفد مخزونات القذائف والمدفعية الثقيلة والخفيفة وأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات وكذلك العربات المدرعة والدبابات. وهذا العجز يخلق حالة من الضعف التي يجب معالجتها على وجه السرعة. ستسمح لنا الأداة الجديدة التي نقترحها اليوم باستعادة مخزونات الأسلحة جزئيا.