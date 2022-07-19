جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في العاصمة واشنطن .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، إن بلينكين وزيلينسكا تحدثا بشأن التكاليف البشرية الهائلة والمتنامية للعملية الروسية، وأدان بلينكن بشدة ما وصفه "بالهجمات الروسية الوحشية التي تواصل إصابة وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى - بما في ذلك غارة 14 يوليو على فينيتسا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال.

وأشاد بلينكين بعمل السيدة الأولى لأوكرانيا لمساعدة الأوكرانيين المتضررين بالعمليات الروسية، وأكد مجددا أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي تواجهها، بما في ذلك دعم مبادرة السيدة الأولى للصحة العقلية للمواطنين المتضررين في أوكرانيا.

كما أكد الوزير مجددا أن الولايات المتحدة تظل تكرس جهودها لمساعدة شعب أوكرانيا على التعافي وإعادة البناء من الدمار الذي لحق بهم من جراء العملية التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.