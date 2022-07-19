روسيا: كييف لم تظهر حتى الآن استعدادها لاستئناف المفاوضات

كتب أحمد عرفة

أكد عضو وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أنه حتى الآن لم تظهر كييف استعدادها لاستئناف المفاوضات ولكن إذا تم الدخول من جديد في عملية المفاوضات، فستكون الشروط من جانبنا أكثر شدة نوعيا، وفقا لروسيا اليوم

وأضاف عضو وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، أنه تم في الأشهر الأخيرة القيام بأعمال تهدف إلى القضاء على قوتنا البشرية وقتل مواطنينا، كما وقع هناك تعذيب للأسرى.

وتابع عضو وفد المفاوضات الروسية مع أوكرانيا: بهذا الصدد ستكون شروط الاتفاقات المقبلة أكثر شدة فيما يخص نزع السلاح والنازية، وكذلك فيما يخص جوهرها ومواعيد تنفيذها.