وأشار فيرشينين - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - إلى أن الغرب يحاول ترهيب المواطنين بالجوع، وتسييس هذه القضايا، لافتا إلى ضرورة توفير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والأسمدة للسوق الخارجية، لعدم توقف الإنتاج الزراعي في كثير من البلدان.

وأضاف أنه يجب التصدير دون عوائق للمنتجات الزراعية الروسية والأسمدة والمواد الخام لإنتاجها، مشيرا إلى "أن العقوبات الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، على روسيا تعرقل وتعيق توريد المنتجات الزراعية الروسية، والحديث يدور هنا عن 37 مليون طن من الحبوب في العام الحالي، و50 مليون طن من الحبوب في العام المقبل"، موضحا أن الحبوب الأوكرانية، تشكل في حقيقة الأمر نسبة صغيرة جدا مما يمكن أن يدخل إلى السوق العالمية وما يحتاجه العالم.

وأكد فيرشينين ضرورة فتح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والمواد الخام الروسية دون عوائق، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات ممكنة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر.

وشدد فيرشينين، على أن روسيا تعتبر احتمال إرسال أسلحة غربية إلى كييف عن طريق السفن التي من المتوقع أن تصدر الحبوب عبر البحر الأسود هو أمر غير مقبول، معتبرا أنه من المستحيل استخدام هذه الإمدادات الإنسانية لتوريد أسلحة فتاكة من الدول الغربية إلى أوكرانيا، وهو ما يزيد من تأجيج عناد الجانب الأوكراني.