رئيس جامعة المنوفية يلتقى وفدا من المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفد من المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى والذى يضم الدكتورة منى بنت عبدالقوي اليافعي من سلطنة عُمان وعضو شرف المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، المهندس جهاد نمر الخراز من الأردن مساعد مدير المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي.

أعرب مبارك عن سعادته بهذا اللقاء والذى يأتى فى إطار أنشطة وفعاليات تبادل الطلاب العرب بين الجامعات المصرية والعربية، وجولة تفقدية للوفد بكليات الجامعة وأماكن التسكين المخصصة للطلاب العرب خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية إتاحة فرص التدريب بين الجامعات والتى تهدف إلى تعزيز الأنشطة العلمية والبحثية للطلاب وصقل مهاراتهم، وتشجيعهم على تبادل الخبرات لتخريج كوادر شبابية قادرة على الإبداع والابتكار، وربط البرامج التدريبية والتعليمية في الجامعات العربية باحتياجات السوق خاصة عن طريق توظيف البحث العلمي لحل قضايا ومشكلات المجتمع وتفعيله.

هذا وتوجه الوفد إلى كليات الطب والهندسة والصيدلة والإعلام والمدن الجامعة لتفقد أماكن دراسة وتسكين الطلاب العرب خلال فترة التدريب بجامعة المنوفية.