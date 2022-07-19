رئيس جامعة القناة يستقبل طالب كلية العلوم بطل أفريقيا فى المصارعة الرومانى

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بطل أفريقيا فى المصارعة الرومانى وزن 72 كيلو الطالب محمد إيهاب محمد بقسم الجيولوجيا كلية العلوم جامعة القناة، بحضور الدكتورة مها سليمان عميد كلية العلوم، حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة للطالب لحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانى التى أقيمت بالمغرب مؤخرا.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أن الجامعة تحرص على تقديم كافة الدعم لطلابها من أجل التفوق الرياضى فى كافة المحافل مع توفير المناخ المناسب لاستكمال تفوقهم من أماكن للتدريب وممارسة الانشطة الرياضية، مشيراً إلى أن هذا التفوق يساهم فى رفع اسم مصر والجامعة عاليا.

ويُذكر أن محمد إيهاب طالب بالفرقة الثالثة قسم جيولوجيا كلية العلوم، والحاصل على بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانى وزن 72 كيلو للمرة الثالثة، وهو سادس العالم فى نفس الوزن، ويستعد لبطولة العالم القادمة بشهر سبتمبر والتى ستقام بصربيا.