اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:39 م
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
 
وبهذه المناسبة التاريخية، تقدم رئيس الوزراء للسيد الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.
 
وفي برقيته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه؛ كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

ثورة ٢٣ يوليو

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي



الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:24 م

توصيات ورشة العمل الـ 11 لمناقشة مستهدفات تجارة الجملة والتجزئة بوثيقة "ملكية الدولة".. مطالبات بزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.. والقطاع الخاص يشيد بالوثيقة: تقدم رؤية واضحة لتنمية قطاع التجارة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:09 م

رئيس الوزراء يستعرض مخططات زيادة الطاقة الفندقية بمدينة العلمين الجديدة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:59 م

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الاستثمارية باقتصادية قناة السويس.. صور

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:01 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة