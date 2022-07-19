رئيس الوزراء الياباني يؤكد تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائى مع السعودية

اتفق رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الثلاثاء على تعزيز العلاقات الودية بين بلديهما.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن كيشيدا أعرب خلال اجتماعه مع الأمير فيصل في طوكيو عن تقديره لاستقرار إمدادات النفط الخام من المملكة العربية السعودية، وطلب استمرار التعاون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط الخام الدولية.

بدوره أعرب وزير الخارجية السعودي عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع اليابان بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية قائلاً إن الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والسعودية متينة.

وأعرب الأمير فيصل بن فرحان عن تعازيه العميقة نيابة عن شعب المملكة العربية السعودية في وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي قائلاً إن المملكة ستقف دائماً إلى جانب اليابان، ومؤكداً رغبته بزيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر البيان أن الأمير فيصل أجرى محادثات مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أعرب فيها الجانب الياباني عن أمله في أن يعزز البلدان التعاون في مختلف المجالات مثل الطاقة النظيفة والمناخ والبنية التحتية في ظل الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع في العالم بما يتضمن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والملف الإيراني والوضع في اليمن، مؤكدين أنهما سيواصلان التعاون على جميع الأصعدة.