خبيرة تغذية: الأطعمة الصحية والنوم يعالجان تساقط الشعر بعد الولادة

كتبت ميرفت رشاد

تعانى العديد من الأمهات الجدد من اكتئاب ما بعد الولادة، بما في ذلك تقلب المزاج ونوبات البكاء والقلق وزيادة الوزن بعد الولادة، ويعتبر تساقط الشعر أحد أعراض كآبة ما بعد الولادة، والتى غالبًا ما يتم تجاهلها، ويعتبر تساقط الشعر بعد الولادة مصدر قلق خطير لكل أم شابة، بل قد يتسبب أيضًا فى الإجهاد، ما يؤدى إلى ظهور مجموعة من الأمراض، على الرغم من إغراق السوق بمنتجات العناية بالشعر المحملة بالمواد الكيميائية، دعنا نخبرك أن تجربة الشامبو والأمصال لن تكون ذات فائدة، بدلاً من ذلك كل ما عليك فعله هو الاحتفاظ بكمية الحديد والكالسيوم التى تتناولها.

وأوضحت أخصائية التغذية الهندية أنجالى موكرجى أن السبب الرئيسى وراء تساقط الشعر بعد الولادة هو انخفاض مستويات الهرمونات فى الجسم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ووجهت خبيرة التغذية أنجالى موكرجى نصيحة لكل الأمهات الجدد بعدم التوقف عن تناول الحديد والكالسيوم، الذى قد يصفه لك أطباء أمراض النساء، أيضًا فيتامينات ب ومكملات المغنيسيوم.

واقترحت خبيرة التغذية أن الأمهات الجدد يجب أن يشملن البروتين الكافى فى نظامهن الغذائى، وعدم الاعتماد على تناول السمن والكربوهيدرات، وشددت على ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم، إذا اتبعت النساء هذه النصائح، فمن غير المرجح أن يواجهن تساقط الشعر بعد الولادة.

وأشارت إلى أنه لا توجد حلول سريعة لتساقط الشعر، وحثت أخصائية التغذية الناس على الاهتمام بالنوم والتغذية بالإضافة إلى إجهادهم، عليك أن تمنح نفسك ما بين 6 إلى 12 شهرًا من التصحيح المستمر فى التغذية.