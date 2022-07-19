خالد عبد الغفار ينعى أخصائية التخدير بمعهد أورام دمنهور.. ووكيل معهد الكبد بالمنوفية

كتب وليد عبد السلام

نعى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتورة مي رافع أخصائي التخدير بمعهد أورام دمنهور بمحافظة البحيرة -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت الدكتورة مي رافع، قد توفيت، اليوم الثلاثاء، نتيجة تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

كما نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتورة / سميرة عزت الوكيل السابق لمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، وأستاذ الصحة العامة بالمعهد ، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.