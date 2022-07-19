حملة نظافة مكبرة داخل مركز بسيون بالغربية.. صور

وطالب "بدران" بضرورة وضع صندوق للقمامة أمام كل محل أو مبنى بالشارع، وذلك لتجميع القمامة وعدم تناثرها والحفاظ على مستوى النظافة بالشارع ومن يخالف ذلك يعرضة نفسة للمسألة القانونية.

ومن جانبه كان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية قام بزيارة مفاجئة مؤخرا لمركز ومدينة بسيون، وذلك لتفقد اعمال النظافة العامة والاشغالات على الطرق العامة والرئيسية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة والتعديات على الأراضى الزراعية وأعمال الإزالة فى المهد ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز. رافقه خلال الزيارة السيد اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة بسيون والسيد أبو طالب رئيس الرقابة والمتابعة بمركز بسيون حيث تفقد مدينة بسيون وقريتى ابوحمر وقرانشو. وطالب نائب المحافظ بالتصدى لمخالفات المبانى والتعديات علي الرقعة الزراعية بكل حزم واحالة المخالفين للتحقيق.