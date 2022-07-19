جونسون يحذر المحافظين: حزب العمال و"الدولة العميقة" سيعيدان بريطانيا للاتحاد الأوروبي

نهال أبو السعود

استخدم بوريس جونسون أحد خطاباته الأخيرة في مجلس العموم ليشير إلى أن السير كير ستارمر زعيم ‏حزب العمال كان يخطط مع "الدولة العميقة" لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.‏

وفقا للاندبندنت، قال جونسون ، قبل أن يشير إلى أن إرثه كان تحت التهديد: "لقد انتهينا من خروج ‏بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وترك المنضمون والمنتقمون يخططون ويخططون ويتحملون وقتهم".‏

وتابع: "سيقول بعض الناس عندما أغادر المنصب أن هذه هي نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ‏‏... وأن زعيم المعارضة والدولة العميقة سوف يسودان في مؤامرته لإعادتنا إلى التوافق مع الاتحاد ‏الأوروبي كمقدمة لنا في نهاية المطاف"‏

وأضاف جونسون ، في تحدٍ لنواب حزب المحافظين بالتمسك بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد ‏الأوروبي: "نحن في هذا الجانب من مجلس النواب سنثبت أنهم على خطأ ، أليس كذلك؟"‏

في الشهر الماضي ، تعهد زعيم حزب العمال بعدم إعادة المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة للاتحاد ‏الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ، أو استعادة حرية الحركة ، حيث وضع خطته "لإنجاح خروج بريطانيا ‏من الاتحاد الأوروبي".‏

وأشار جونسون إلى سجل ستارمر القياسي في التصويت ضد صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد ‏الأوروبي ، مدعياً أنه حاول "قلب إرادة الشعب" - وسيحاول إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ‏مرة أخرى إذا أصبح رئيسًا للوزراء.‏

ورد زعيم العمال على ذلك باتهام جونسون بالانغماس في خيال محض عندما يتعلق الأمر بإرثه. قال: ‏‏"الوهم لا ينتهي أبدًا - يا له من ارتياح للبلد أنهم استداروا أخيرًا لإقالته".‏

وأضاف: "لقد أُجبر على التنحي بشكل مخزٍ ، وحكم عليه زملاؤه وأقرانه بأنه لا يستحق منصبه وغير ‏لائق للمنصب".‏