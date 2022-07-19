جونسون يحذر المحافظين: حزب العمال و"الدولة العميقة" سيعيدان بريطانيا للاتحاد الأوروبي

استخدم بوريس جونسون أحد خطاباته الأخيرة في مجلس العموم ليشير إلى أن السير كير ستارمر زعيم حزب العمال كان يخطط مع "الدولة العميقة" لإعادة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفقا للاندبندنت، قال جونسون ، قبل أن يشير إلى أن إرثه كان تحت التهديد: "لقد انتهينا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وترك المنضمون والمنتقمون يخططون ويخططون ويتحملون وقتهم".
وتابع: "سيقول بعض الناس عندما أغادر المنصب أن هذه هي نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ... وأن زعيم المعارضة والدولة العميقة سوف يسودان في مؤامرته لإعادتنا إلى التوافق مع الاتحاد الأوروبي كمقدمة لنا في نهاية المطاف"
وأضاف جونسون ، في تحدٍ لنواب حزب المحافظين بالتمسك بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "نحن في هذا الجانب من مجلس النواب سنثبت أنهم على خطأ ، أليس كذلك؟"
في الشهر الماضي ، تعهد زعيم حزب العمال بعدم إعادة المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ، أو استعادة حرية الحركة ، حيث وضع خطته "لإنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشار جونسون إلى سجل ستارمر القياسي في التصويت ضد صفقات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، مدعياً أنه حاول "قلب إرادة الشعب" - وسيحاول إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إذا أصبح رئيسًا للوزراء.
ورد زعيم العمال على ذلك باتهام جونسون بالانغماس في خيال محض عندما يتعلق الأمر بإرثه. قال: "الوهم لا ينتهي أبدًا - يا له من ارتياح للبلد أنهم استداروا أخيرًا لإقالته".
وأضاف: "لقد أُجبر على التنحي بشكل مخزٍ ، وحكم عليه زملاؤه وأقرانه بأنه لا يستحق منصبه وغير لائق للمنصب".
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