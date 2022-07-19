جامعة بنى سويف ضمن أفضل 300 جامعة عالمياً فى 5 تخصصات.. صور

صرح الدكتور منصور حسن ،رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة تتواجد ضمن أفضل 300 جامعة في التخصصات البحثية في مجالات الصيدلة، وعلوم الأدوية، والطب البيطري، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور محمد مصطفي مدير المركز، والدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الطلب المقدم من مدير مكتب التصنيف الدولي بشأن تدريس مقرر" التنمية المستدامة والثقافة البيئية، كما استعرض التقرير الخاص بتصنيفات الجامعة والأبحاث المنشورة في مجلات دولية خلال الخمس سنوات الأخيرة، والتي شملت تصنيفات التايمز، كيو أس، ليدن، شنغهاي، سيماجو، يو أس نيوز، أر يو أر.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع، على ضرورة زيادة الاهتمام بالبحث العلمي، والنشر الدولي، ودعم لباحثين، وتشجيع التعاون الدولي، وتشجيع المشروعات المشتركة، وتشجيع طلاب الدراسات العليا.