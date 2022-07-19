اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:56 م
أكرم القصاص
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تونس والجزائر تبحثان دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:00 م
تونس والجزائر تبحثان دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ممّيش
أ ش أ

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بحث وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ممّيش، خلال لقائه، في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء، مع قائد القوات البحرية الجزائرية اللواء محفوظ بن مداح دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره بين البلدين، بحضور الفريق بالبحرية عادل جهان رئيس أركان جيش البحر.

واستعرض الطرفان الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين والإرادة المُشتركة للعمل على مزيد النهوض بالتعاون العسكري بين الجانبين عموما وتطوير العمل بين البحريتين الشقيقتين بصفة خاصة.

يذكر أن قائد القوات البحرية الجزائرية يشارك إلى جانب ممثلين من بحريات دول حوض المتوسط في ملتقى كبار قيادات البحرية الذي تحتضنه تونس في الفترة من 18 إلى 20 يوليو الجاري، في إطار مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتمرين البحري “Phoenix express 22” الذي انتظم خلال شهر يونيو الماضي بتونس.

 


تونس

الجزائر

التعاون العسكري بين تونس والجزائر

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