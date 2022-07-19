اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:32 م
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تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة : لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 09:00 م
تعديل بالخطوط الرئيسية.. "تاون جاس" لسكان القاهرة الجديدة : لا تنزعجوا من رائحة الغاز تعديل خطوط الغاز الطبيعي - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول أعمال تعديل بالخطوط الرئيسية  بالمجاورات بالقاهرة الجديدة ،يوم الأربعاء ، 20 يوليو بدءا من الساعة العاشرة مساء . 
 
وتهيب الشركة بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، وتؤكد أن الأعمال تتم  طبقاً لأعلى معايير السلامة والجودة لضمان أمان العملاء ،وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء .
 
 وفى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى، وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.
 
 
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الغاز

البترول

القاهرة الجديدة

الخطوط الرئيسية



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