تحصين مواشى بمزرعة دير مارجرجس بالرزيقات ومدينة أرمنت ضد الحمى القلاعية.. صور

وتم عمل جولات بأرمنت للمرور على أعمال الحملة لتحصين المواشي، وذلك بالتنسيق مع المهندس رفعت محمد علي مدير مديرية الزراعة بالأقصر، والمهندس جابر محمد مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالأقصر، وبحضور الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية، والدكتورة الشيماء حفني مدير إدارة الابيديميولوجى والترصد الوبائي، والدكتورة تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، للمشاركة في أعمال الحملة القومية للتحصينات للمواشي في مختلف أرجاء الأقصر.

وخلال الجولات توجه الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، إلى مزرعة دير مارجرجس بالرزيقات، لمتابعة عمليات تحصين الأبقار والجاموس بحضور القس مرقس الرزيقي والقسم صمويل الرزيقي، والدكتور سمير جرجس مدير إدارة أرمنت البيطرية السابق، وتمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما تم خلال الجولات والحملات تعريف المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات وأهمية التأمين على الماشية وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية، ومنع دخول أي أمراض وبائية وحملات التحصين والتي إنطلقت بتاريخ 14 يوليو الجارى، والمستمرة بكافة مدن المحافظة وذلك إستكمالاً لأعمال الحملة القومية للتحصينات ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



الاقصر تواصل حملات تحصين الماشية



العمل فى تحصين المواشي بالأقصر



تحصين المواشي فى مدينة أرمنت



تحصين مواشي مزرعة دير مارجرجس بالرزيقات



توعية المواطنين خلال حملات تحصين المواشي



توعية مربين المواشي فى مدينة أرمنت



جانب من تحصين المواشي فى مدن الأقصر



جانب من توعية المواطنين فى الحملات



جولات على حملة تحصين المواشي بالأقصر



جولة فى مزرعة دير مارجرجس لتحصين الماشي



حملات التوعية للمواطنين ومربين المواشي



حملة تحصين المواشي بمدينة أرمنت



زيارة مزرعة دير مارجرجس لمتابعة تحصين المواشي



مدير الطب البيطرى يتابع حملات التحصين



مدير بيطرى الأقصر خلال حملات التحصين للمواشي



مدير بيطرى الأقصر داخل مزرعة دير مارجرجس