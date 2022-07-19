تحرير 1653 مخالفة فى حملة مرورية مكبرة على المحاور والطرق بالقليوبية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 1653 مخالفة مرورية، بينها 401 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1110 مخالفة متنوعة، وضبط 25 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و24 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 26 دراجة غير مرخصة، وتحرير 21 مخالفة ملصقات، و23 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 1150 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3250 جنيها مصالحات.



