اليوم السابع
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تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالمنوفية عن امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 11:35 ص
تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالمنوفية عن امتحان الجبر والهندسة الفراغية طلاب الثانوية العامة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، حول امتحان الجبر والهندسة الفراغية فمنهم من أكد سهولة الامتحان وآخرين أكد احتواء الامتحان على نقاط فى غاية الصعوبة.
 
ويقول محمد وليد طالب بالصف الثالث الثانوية بمحافظة المنوفية، إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية جاء سهل وفى مستوى الطالب المتوسط عدا نقاط لكى تفرق بين الطالب المتوسط والمتميز .
 
ويضيف أحمد طارق طالب بالصف الثالث الثانوى بمحافظة المنوفية، إن امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية اليوم إحتوى على عدد كبير من النقاط فى غاية الصعوبة.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتى "الفلسفة، والمنطق"، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)"، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) ".
 
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم .
طلاب الثانوية العامة فى المنوفية (1)
طلاب الثانوية العامة فى المنوفية (1)

 

طلاب الثانوية العامة فى المنوفية (2)
طلاب الثانوية العامة فى المنوفية (2)

 


امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة

ثانوية عامة 2022

امتحان التفاضل والتكامل للثانوية

امتحان الجبر والهندسة الفراغية الثانوية العامة



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