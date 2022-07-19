بكين: التقارير حول دعوة الرئيس الصينى للقادة الأوروبيين للزيارة فى نوفمبر زائفة

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الصينية أن التقارير حول دعوة الرئيس الصيني للقادة الأوروبيين لزيارة الصين في نوفمبر، زائفة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعشرات من حلفائها، سيفرضون ثمنا باهظا على الصين إن ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تسجل حتى الآن مثل هذه الأعمال، لكنها تراقب عن كثب الامتثال لنظام العقوبات.