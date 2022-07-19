اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: سنفرض ثمنا باهظا على الصين إن ساعدت روسيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:37 ص
الخارجية الأمريكية: سنفرض ثمنا باهظا على الصين إن ساعدت روسيا نيد برايس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعشرات من حلفائها، سيفرضون ثمنا باهظا على الصين إن ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تسجل حتى الآن مثل هذه الأعمال، لكنها تراقب عن كثب الامتثال لنظام العقوبات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن توريد الأسلحة أو أي مساعدة من الصين إلى روسيا في التهرب من العقوبات ستترتب عليه ثمن باهظ للغاية، لن تفرضه واشنطن وحدها، بل بالتعاون مع عشرات البلدان حول العالم.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة