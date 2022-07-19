الخارجية الأمريكية: سنفرض ثمنا باهظا على الصين إن ساعدت روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعشرات من حلفائها، سيفرضون ثمنا باهظا على الصين إن ساعدت روسيا في الالتفاف على العقوبات، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تسجل حتى الآن مثل هذه الأعمال، لكنها تراقب عن كثب الامتثال لنظام العقوبات.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن توريد الأسلحة أو أي مساعدة من الصين إلى روسيا في التهرب من العقوبات ستترتب عليه ثمن باهظ للغاية، لن تفرضه واشنطن وحدها، بل بالتعاون مع عشرات البلدان حول العالم.