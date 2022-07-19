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بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى كهنة إيبارشية المنيا بمقر دار الضيافة

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:55 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى كهنة إيبارشية المنيا بمقر دار الضيافة بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقى كهنة المنيا
كتب: محمد الأحمدى

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ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقيا أمس، بكهنة الإيبارشية، وذلك بمقر دار الضيافة بالمنيا.

 

وفى كلمته، أثنى الأب البطريرك على روح المشتركة بين الكاهن، والمطران، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية، مشيرًا إلى أهمية الصلاة في حياة الكاهن.

 

وأكد غبطته لأبنائه الكهنة على ضرورة التحلى بروح الله، والتى ستقودهم إلى حياة الشركة والمحبة فيما بينهم. وانتهى اللقاء بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.

 

جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار بطريرك الأقباط الكاثوليك لإيبارشيّة المنيا.

بطريرك الأقباط الكاثوليك مع الكهنة
بطريرك الأقباط الكاثوليك مع الكهنة

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

كهنه المنيا

ايبارشيه المنيا



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