الرئيسية أخبار عاجلة بالأسماء.. قراران جمهوريان بتعيين معاونين بالنيابة الإدارية الثلاثاء، 19 يوليه 2022 04:49 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرارين رقمى 319 و320 لسنة 2022 بتعيين بعض المعاونين بالنيابة الإدارية. نشر القراران فى الجريدة الرسمية. السيسي الرئيس السيسي الجريدة الرسمية النيابة الادارية عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس الصربى يستقبل الرئيس السيسى بمطار بلجراد الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:28 م الزيارة الأولى لرئيس مصرى منذ 35 عاما.. سفير القاهرة فى صربيا: مباحثات مهمة بين الرئيس السيسى ونظيره الصربى وتوقيع اتفاقيات بين البلدين.. ويؤكد: هناك فرص واعدة للاستفادة من مجالات الاستثمار الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:39 م سفير مصر فى صربيا: زيارة الرئيس السيسى الأولى لرئيس مصرى منذ 35 عاما الثلاثاء، 19 يوليه 2022 02:16 م الرئيس السيسى يختتم زيارته لألمانيا ويتوجه إلى صربيا ويلقى كلمة بجامعة بلجراد الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:42 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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