اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:38 ص
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انتشال جثمان طالب غرق فى بحر بركة السبع بالمنوفية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:00 ص
انتشال جثمان طالب غرق فى بحر بركة السبع بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنوفية، من انتشال جثمان شاب غرق ببحر بركة السبع فى محافظة المنوفية. 
 
كانت قوات الإنقاذ النهري قد تلقت إخطارا يفيد بتقدم الأهالى بمركز بركة السبع ببلاغ يفيد بسقوط شاب داخل بحر بركة السبع في ظروف غامضة. 
 
وعلى الفور تم الدفع بقوا الانقاذ النهرى، وبالبحث عن الجثمان، تمكنت القوات من انتشالها، وبالمعاينة تبين أنها لشاب يدعى "مصطفي م ن " 20 سنة مقيم بقرية كفر عليم التابعة لمركز بركة السبع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة. 
 
 
 

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