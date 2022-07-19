اليوم السابع
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انتشال جثة قائد سيارة انقلبت فى ترعة الإسماعيلية بأبو صوير

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 05:16 م
انتشال جثة قائد سيارة انقلبت فى ترعة الإسماعيلية بأبو صوير جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة مهندس قائد سيارة ملاكى سقطت فى ترعة الإسماعيلية أثناء سيرها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية. 
 
وتلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكى فى ترعة الإسماعيلية بدائرة مركز شرطة أبو صوير.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية. 
 
ونجحت قوات الإنقاذ النهرى فى انتشال جثة قائد السيارة، وتبين أنه يدعى أحمد سليمان عبدالحليم 43 عاما مهندس مقيم بأرض الجمعيات دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، كما نجحت إدارة مرور الإسماعيلية والاجهزة التنفيذية فى استخراج السيارة من مياه ترعة الإسماعيلية. 
 
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

 


الاسماعيلية

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قوات الإنقاذ النهرى



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