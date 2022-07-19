وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية صباح اليوم الثلاثاء، إن محافظات "فوكوكا" و"ساجا" و"أويتا" في منطقة كيوشو ومحافظة "ياماجوتشي" على الطرف الغربي من جزيرة هونشو الرئيسية في البلاد، سجلت منذ يوم أمس الإثنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم مستويات قياسية من الأمطار الغزيرة، ما يستوجب التحذير من كوارث طبيعية يمكن أن تحدث مرة أخرى في كيوشو وياماجوتشي.

وأضافت الوكالة أنه تم تسجيل 81.5 ملم من الأمطار في الساعة، في منطقة هيتا بمحافظة أويتا، تليها 63.0 ملم في كورومي بمحافظة فوكوكا و 62.0 ملم في ياماجا بمحافظة كوماموتو.

ووفقا لتطورات الطقس، أصدرت السلطات أوامر لأكثر من 482 ألف شخص من حوالي 225 ألف أسرة بالإخلاء في مناطق ياماجوتشي وشيماني وإيهيمي في غرب اليابان بالإضافة إلى فوكوكا وساجا، بحسب البيان، الذي أبرز أن أجزاء من محافظتي كيوتو وشيجا بغرب اليابان، سجلت هطول أمطار قياسي بلغ نحو 90 ملمًا في الساعة على التوالي اليوم الثلاثاء. ونتيجة لذلك، تم تعليق خدمات قطارات شينكانسن السريعة لفترة وجيزة بين كيوتو ومايبارا بمحافظة شيجا، فيما قالت شركة "كيوشو" للسكك الحديدية إن العديد من خدمات السكك الحديدية المحلية توقفت في كيوشو أيضًا بسبب سوء الأحوال الجوية.