الموافقة على مشروعات جديدة بالبحيرة باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تخصيص أراضى لإنشاء 20 مصنع بالمنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون باستثمارات تتجاوز 400 مليون جنيه وتوفر أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة، كما تم الموافقة على تخصيص 16 قطعة ارض بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى لتنفيذ 16 مشروعا باستثمارات تقدر بـ309 ملايين جنيه توفر 540 فرصة عمل مباشرة.

وفى هذا السياق، أعلن اللواء هشام آمنة، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء حوش عيسى بالمنطقة الصناعية وإطلاق التيار الكهربائي بها تمهيدًا للافتتاح الرسمي لها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن هذه المحطة تعد إضافة قوية للمنطقة ستعمل علي توفير التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية والمنطقة النسيجية ومجمع فرهاش وكذا خدمة بعض المناطق بحوش عيسي وأبو المطامير.