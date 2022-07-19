القوى العاملة تعقد ندوات بالإسكندرية لزيادة الوعى بمبادرة عام المجتمع المدنى

كتبت آية دعبس

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان توجيهات لمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأهمية تنمية الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة العمل الحر، والتدريب وزيادة المهارات، والتعاون المشترك مع جميع الجهات والذي يستهدف إقامة ندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى، فضلا عن عرض فرص العمل المتاحة للفئات المستهدفة لضمان التشغيل الفعلي لأكبر عدد ممكن وضمان حياة كريمة للجميع، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه 2022 عاما للمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار عقد بديوان عام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اجتماع ضم ياسر سعيد مدير المديرية والنائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، تناول أهم الموضوعات التي تهم المواطن السكندري ومن أهمها توفير فرص عمل مناسبة للشباب الباحث عن عمل .

أشار ياسر سعيد إلي أهمية نشر الوعي بدور مديرية القوى العاملة والخدمات المتعددة التي تقدمها المديرية ، وتم عرض أهم النقاط الفعالة في نشر الوعي واستهداف الفئات الأكثر احتياجا لفتح باب رزق للجميع من خلال التعرف علي أنواع المهن والتدريبات المقدمة من خلال إدارة التدريب والمراكز التابعة لها، وكذلك الوظائف وفرص العمل المتاحة من خلال إدارة بحوث العمالة.

حضر الاجتماع من المديرية مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب ، وصفاء فوزي مدير المكتب الفني.