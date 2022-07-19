القبض على مدرس و5 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بالدقهلية

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منشأة الأخوة بمركز أجا، إلى مأمور المركز، وذلك عقب قيام المتهمين بالحفر أسفل أحد المنازل المملوكة لأحدهم بقصد التنقيب عن الآثار .

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز أجا لفحص بلاغ الأهالي، حيث تبين أن المنزل مكون من طابقين علي مساحة 60 مترا وملك شخص يدعي ”رائد . ع . أ” 34 عاما عامل وتبين وجود أيضا حفرة بإحدي حجرات الطابق الأرضي بعمق 10 م – قطر 1.5 م تقريبا .

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من القبض على كلا من “خالد.أ.ف” 49 سنة، مدرس ، و”وائل.ع.ف”46 سنة سائق، و”وائل.ال.م” 40 سنة عامل، و”حسن.ع.ح” 50 سنة عامل، ويقيمون بذات القرية، و”رضا.م ال” 36 سنة عامل، ومقيم قرية ” الربع ” دائرة مركز تمي الأمديد، و”شريف.ش.ع” 50 سنة فلاح، ومقيم قرية “منشأة بدين” دائرة مركز سمالوط المنيا، وتم ضبط بعض أدوات الحفر.

وبمواجهتهم أقروا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم التحفظ على المكان وأدوات الحفر وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.