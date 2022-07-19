العربية: خط الغاز الروسى نورد ستريم 1 يعاود العمل الخميس المقبل بطاقة أقل

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن خط الغاز الروسي نورد ستريم 1 سيعاود العمل الخميس المقبل لكن بطاقة أقل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات فى جمهورية دونيتسك اليوم الثلاثاء، أن قواتها مدعومة بالجيش الروسى بدأت عملية هجومية لتدمير تحصينات الجيش الأوكرانى فى مدينتى "أفدييفكا" و"مارينكا" من الأهالى لاستخدامهم كدروع بشرية.

وفي سياق أخر ، قال أليكسي كوتسوروبينكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بجمهورية دونيتسك، إن مزاعم مقتل 300 شخص في الانفجار الذي وقع فى مسرح ماريوبول للدراما لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن هذه الأنباء مزيفة ومجرد شائعات، مضيفا أن بعد عمليات البحث والتحقيق تم العثور على رفات 14 قتيلا فقط.