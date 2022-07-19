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الرئيس السيسى يغادر مقر إقامته بالعاصمة الألمانية

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:51 م
الرئيس السيسى يغادر مقر إقامته بالعاصمة الألمانية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاثنين فى برلين فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالمشاركة فى هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على الاستمرار فى تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك على غرار النماذج الناجحة فى هذا الصدد بين مصر والعديد من الشركات الألمانية العملاقة، وفى إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.


الرئيس السيسى

المانيا

برلين

مصر

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