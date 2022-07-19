الدفاع الروسية: تدمير بأسلحة عالية الدقة فى منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا منشآت تخزين ذخيرة للأسلحة التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لحكومة أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن القوات الجوية الروسية استهدفت بسلاح عالي الدقة نقطة انتشار مؤقتة لتنظيم "القطاع الأيمن" النازي في مقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 200 من مسلحيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أصابت بأسلحة عالية الدقة مواقع قتالية لإحدى كتائب اللواء 81 محمول جوا الأوكراني في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، في ضربة خلفت أكثر من 60 قتيلا، إضافة إلى تدمير سبع مدرعات ومستودع للذخيرة، وفي إطار مكافحة البطاريات، تمت إصابة 4 فصائل من راجمات الصواريخ "غراد" و13 فصيلة من مدافع هاوتزر D-20، و10 فصائل من مدافع D-30 في دونيتسك.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية : ضربت الطائرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية خلال يوم، 7 مواقع قيادة و5 مستودعات للذخيرة ومستودعين للوقود، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 197 منطقة، كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مروحية أوكرانية من طراز Mi-24، و4 طائرات بدون طيار، كما اعترضت 4 صواريخ من طراز Tochka-U و5 قذائف من راجمات الصواريخ "أوراغان".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 257 طائرة أوكرانية، و143 مروحية، و1568 طائرة بدون طيار، و356 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 106 4 دبابات ومدرعات أخرى، و759 راجمة صواريخ، و3160 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4392 مركبة عسكرية خاصة.