الخارجية الروسية: سفن الحبوب ستكون آمنة من أى ضربات جوية

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن سفن الحبوب ستكون آمنة من أي ضربات جوية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن إرسال أسلحة لأوكرانيا عبر سفن لنقل الحبوب أمر غير مقبول، مطالبة الغرب بعدم تسييس قضية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتابعت وزارة الخارجية الروسية، أن الأسلحة الأمريكية التي تورد لأوكرانيا تنتشر الآن في أيدي المجرمين في أنحاء العالم.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكى أنطونى بلينكين التزام الولايات المتحدة الشامل والدائم بدعم انتصار أوكرانيا فيما وصفه "بحرب روسيا غير العادلة وغير المبررة".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا في العاصمة واشنطن .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة اليوم، إن بلينكين وزيلينسكا تحدثا بشأن التكاليف البشرية الهائلة والمتنامية للعملية الروسية، وأدان بلينكن بشدة ما وصفه "بالهجمات الروسية الوحشية التي تواصل إصابة وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى - بما في ذلك غارة 14 يوليو على فينيتسا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال.