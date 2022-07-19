اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الجريدة الرسمية تنشر موازنات هيئات حكومية منها الشراء الموحد والمتحف المصرى الكبير

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 10:55 ص
الجريدة الرسمية تنشر موازنات هيئات حكومية منها الشراء الموحد والمتحف المصرى الكبير المتحف المصري الكبير - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بعدد اليوم الثلاثاء، تفاصيل ربط موازنات لعدد من الهيئات، وذلك للسنة المالية 2022/2023، وشملت الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

وتضمنت الجريدة الرسمية أيضا موازنات الهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام والمعهد القومي للحوكمة، المتحف المصري الكبير، والهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.

الشراء الموحد
الشراء الموحد

 

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
التامين الصحى
التامين الصحى
هيئة الاوقاف
هيئة الاوقاف
المعهد القومى للحوكمة
المعهد القومى للحوكمة

 

الهيئة الوطنية للاعلام
الهيئة الوطنية للاعلام

 

ستاد القاهرة
ستاد القاهرة

 

ضمان جودة التعليم
ضمان جودة التعليم

 


جريدة رسمية

المتحف المصري الكبير

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة