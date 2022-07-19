اليوم السابع
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التخطيط: الدولة تدعم الإسكان ومحدوى الدخل بـ11.6 مليار جنيه خلال 8 سنوات

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 08:00 ص
التخطيط: الدولة تدعم الإسكان ومحدوى الدخل بـ11.6 مليار جنيه خلال 8 سنوات وزارة التخطيط - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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دعمت الدولة المصرية الاسكان الاجتماعى ومحدوى الدخل خلال ال 8 سنوات الماضية بقيمة 11.6 مليار جنيه، مقارنة بـ8.3 مليار خلال الـ8 سنوات التى سبقتها بمعدل نمو بلغ حوالى 40%.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المستفيدين بلغ 78.4 ألف أسرة مصرية من توفير "سكن كريم" بتكلفة 574 مليون جنيه.

وأكدت التخطيط فى تقريرها، أن كافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، تهدف بشكل رئيسى إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له، ويظهر ذلك جلياً فى حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الضخمة التى وجهتها الدولة، للتوسع فى خدمات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق العشوائية والنقل، خلال الثمان سنوات الماضية، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية أكثر من 2 تريليون جنيه، مقابل 1 تريليون جنيه، خلال الثمان سنوات التى سبقتها (06/2007 -13/2014)، بمعدل نمو 100%، ويتناول التقرير التالى بشكلٍ مُفصل جهود الدولة فى تنفيذ 25 برنامجاً ومبادرةً تنموية، وأكثر من 100مشروعاً استراتيجياً تم تنفيذها فى المجالات الأساسية، التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، خلال الثمان سنوات الماضية.


الإسكان الاجتماعي ومحدوى الدخل

وزاره التخطيط

سكن لائق

اخبار الاقتصاد

الحماية الاجتماعية



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