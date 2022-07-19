الاشتراكى الديمقراطى الألمانى: سنتأثر بوقف الغاز أكثر من تأثر بوتين بالعقوبات

كتب أحمد عرفة

قال الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، إن ألمانيا ستتأثر بوقف الغاز أكثر من تأثر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالعقوبات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، أن توقف إمدادات الغاز من نورد ستريم 1 سيضر بنا كثيرا.

وفى وقت سابق، أعلنت السلطات فى جمهورية دونيتسك اليوم الثلاثاء، أن قواتها مدعومة بالجيش الروسى بدأت عملية هجومية لتدمير تحصينات الجيش الأوكرانى فى مدينتى "أفدييفكا" و"مارينكا" من الأهالى لاستخدامهم كدروع بشرية.

وفي سياق آخر، قال أليكسي كوتسوروبينكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بجمهورية دونيتسك، إن مزاعم مقتل 300 شخص في الانفجار الذي وقع فى مسرح ماريوبول للدراما لا أساس له من الصحة.

وأوضح أن هذه الأنباء مزيفة ومجرد شائعات، مضيفا أنه بعد عمليات البحث والتحقيق تم العثور على رفات 14 قتيلا فقط.