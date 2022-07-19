اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 يوليه 2022 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى: أصبحنا نعانى نقصا فى أنواع مختلفة من الأسلحة بسبب إمداد أوكرانيا

الثلاثاء، 19 يوليه 2022 01:51 م
الاتحاد الأوروبى: أصبحنا نعانى نقصا فى أنواع مختلفة من الأسلحة بسبب إمداد أوكرانيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى تييري بريتون، أن الاتحاد الأوروبي أصبح حاليا يعاني بسبب الإمدادات لأوكرانيا، من نقص في أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى أن هذا النقص يشمل بشكل أساسي القذائف، والمدفعية الثقيلة والخفيفة، ومنظومات الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات، وكذلك المركبات المدرعة والدبابات، ويجعل هذا النقص في مخزونات الأسلحة، الاتحاد الأوروبي عرضة للخطر.

وأضاف مفوض شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مشتريات الأسلحة المشتركة من قبل دول الاتحاد الأوروبي مقابل 500 مليون يورو على مدى العامين المقبلين:استجابت دول الاتحاد الأوروبي لنداء أوكرانيا ودعمتها بالسلاح. لكن إمداد أوكرانيا بالسلاح استنفد مخزونات القذائف والمدفعية الثقيلة والخفيفة وأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدبابات وكذلك العربات المدرعة والدبابات. وهذا العجز يخلق حالة من الضعف التي يجب معالجتها على وجه السرعة. ستسمح لنا الأداة الجديدة التي نقترحها اليوم باستعادة مخزونات الأسلحة جزئيا.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة