وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وتبادلها الجانبان تضمنت خطاب نوايا بشأن منح الإذن لأفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لمزاولة العمل، وقعه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وكاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاقيات تضمنت أيضا إعلان مشترك للتعاون بين الإمارات وفرنسا في مجال التعليم العالي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ومجموعة أفنور للتعاون في مجال التقييس.

وأضافت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والحكومة الفرنسية في مجال العمل المناخي، كما تم توقيع خارطة طريق للتعاون بين مجلس توازن الاقتصادي لدولة الإمارات والإدارة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية.

وأشارت إلى أنه تم عقد تأسيس شركة (أن تي إنيرجيز) بين شركة تكنيب وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا حول تعاونهما في استكشاف القمر.